Detroit Sinagogu Başkanı Samantha Woll bıçaklanarak öldürüldü

Detroit’te bulunan Isaac Agree Downtown Sinagogu’nun başkanı olan 40 yaşındaki Samantha Woll Cumartesi sabahı evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Yerel polis olayın araştırılması için FBI’dan yardım talep etti.

Sinagog yaptığı açıklamada: “Yönetim Kurulu Başkanımız Samantha Woll’un beklenmedik ölümü sebebiyle şok içerisindeyiz ve üzgünüz,” dedi. Detaylı bilgiye sahip olmayan sinagog yetkilleri konu hakkında bilgi aktaracağını belirtti.

Woll’un cansız bedenine ilk müdahale yapan acil personeli Woll’un bedeninde çok sayıda kesik olduğunu belirtti.

Polis spekülatif tahminlerde bulunulmamasını istedi.

Cinayet İsrail – Hamas savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri’nde artan Yahudi – Müslüman gerginliği sürecinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta eski bir Hamaslı dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri hedef alma çağrı yapmıştı.

https://www.avlaremoz.com/2023/10/22/detroit-sinagogu-baskani-samantha-woll-bicaklanarak-olduruldu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=detroit-sinagogu-baskani-samantha-woll-bicaklanarak-olduruldu