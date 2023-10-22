Abdullahyian: Bölge Barut Fıçısı Gibi, Soykırımın Ve Yerinden Edilmenin Devam Etmesi Onu Patlatabilir – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

TAHRAN 22 EKİM (SANA) – Iran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Bölgenin barut fıçısı gibi olduğunu ve Filistinlilere yönelik soykırımın ve zorla yerinden edilmenin sürdürülmesine ilişkin herhangi bir yanlış hesaplamanın bunu patlatabileceğini ve gerek bölgede gerekse savaş çığırtkanlarının çıkarlarına aykırı olarak vahim ve acı sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Abdullahyian, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ‘’Gazze’de gördüğümüz, İsrail’in Amerika adına mazlum Filistin halkına karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır’’ diyerek, ‘’ABD Başkanı Joe Biden’ın Siyonist varlığı ziyaret etmesi ve ondan hastaneleri, kiliseleri, camileri, konutları, kadınları ve çocukları hedef almasını istemesi talihsiz bir durumdur’’ dedi.

Bakan Abdullahyian ayrıca, Amerika ve işgalcileri, Gazze’deki insanlığa karşı işlenen suçlara derhal son verilmemesi halinde bölgenin her an kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyardı.

SANA