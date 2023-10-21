ABD’li eski vekil: İsrail’in Gazze’deki kilise saldırısında yakınlarım öldürüldü

ABD’de eski Temsilciler Meclisi vekili Amash, İsrail’in Gazze’deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi’ne hava saldırısında pek çok yakınını kaybettiğini açıkladı.

DUVAR – ABD’de 2011-2021 döneminde Liberteryen Parti’den Michigan Temsilciler Meclisi üyesi olan avukat Justin Amash, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak İsrail’in Gazze’deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi’ne yönelik hava saldırısında pek çok yakınının hayatını kaybettiğini açıkladı.

‘HATIRALARI EBEDİ OLSUN’

“Bununla ilgili gerçekten endişeliydim” diyen Justin Amash, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “(Fotoğraflarını paylaştığım Viola ve Yara da dahil) pek çok yakınımın, İsrail’in Gazze’de sığındıkları Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi’ne yönelik hava saldırıları sonucu binanın bir kısmının yıkılmasıyla birlikte öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle teyit etmiş bulunuyorum. Tanrım, ruhlarını huzura erdir; hatıraları ebedi olsun. Filistinli Hristiyan toplumu o kadar çok çekti ki… Ailemizin canı çok yanıyor. Tanrı Gazze’deki tüm Hristiyanları ve dini ya da mezhebi ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun.”

İSRAİL ORDUSU: KİLİSE ASIL HEDEF DEĞİLDİ

İsrail ordusu, yazılı bir açıklama yaparak, Gazze Şeridi’nde 20 kişinin hayatı kaybettiği ‘kilise saldırısı’nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri ‘sivil zayiat’ şeklinde tanımladı. AA’nın aktardığına göre, açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının önceki gece Gazze’nin Ez-Zeytun Mahallesi’nde Hamas’ın roket ve havan atmakta kullanılan askeri kontrol-komuta merkezini hedef aldığı iddia edildi.

Açıklamada, ordunun, tarihi 425 yılına uzanan Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’nin bu saldırıda ‘sivil zayiat verdiği’ savunularak ‘kesinlikle kilisenin asıl hedef olmadığı’ ileri sürüldü. Hamas’ı bölgedeki sivil yerleşimleri ‘kalkan olarak kullanmakla’ suçlayan İsrail ordusu, ‘sivillerin zarar görmemesi’ gerekçesiyle Gazze’nin kuzeyinde yaşayanlara güney bölgesine tahliyeleri için uyarı gönderdiğini bildirdi.

KİLİSE SALDIRISINDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in abluka altında tuttuğu Filistin’in Gazze Şeridi’nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20 Ekim Cuma itibarıyla 20’ye yükseldi. Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail’in Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi’ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18’i Hıristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi. Kilise, İsrail’in 17 Ekim’de bombaladığı Anglikan Kilisesi’ne bağlı El Ehli Baptist Hastanesi’nin yakınlarında bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

I was really worried about this. 😔 With great sadness, I have now confirmed that several of my relatives (including Viola and Yara pictured here) were killed at Saint Porphyrius Orthodox Church in Gaza, where they had been sheltering, when part of the complex was destroyed as… pic.twitter.com/w5k1xEeTgF — Justin Amash (@justinamash) October 20, 2023

(DIŞ HABERLER)

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