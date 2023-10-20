Son Karabağ Cumhurbaşkanı: “Artsakh Cumhuriyeti feshedilmedi”

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin son Cumhurbaşkanı Samvel Şahramanyan, Karabağ halkıyla bir toplantı sırasında Artsakh Cumhuriyeti’nin feshedilmediğini ifade ederek “O belgeyi gören var mı?” diye sordu.

Şahramanyan, bu belgenin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini bildiğini belirtti.

Şahramanyan açıklamada “Hiçbir belge, halk tarafından kurulan bir cumhuriyeti feshedemez. Bu soruya cevabımı Kamu televizyonda halka açık olarak vereceğim. Yakın gelecekte tüm bu konuları değerlendireceğim.” dedi ve askeri harekatın sonlandırılması amacıyla bu emri verdiğini vurguladı.

Ayrıca Karabağ son Cumhurbaşkanı şunları keydetti:

“Aklımızda hiçbir şüphe olmasın. Eğer o askeri operasyonları kazanabileceğimizi bilseydik, sonuna kadar devam eder, durmazdık. Kendi askerlerimizi koruduk, sivil halkın hayatını kurtardık. Eğer savaş bir saat sonra sona erseydi, şehre girip çocukları öldüreceklerdi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/20/Son-Karabağ-Cumhurbaşkanı-Artsakh-Cumhuriyeti/259651