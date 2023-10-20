Şişli Spor Kulübü Başkan ve Yöneticileri T.C. Gençlik ve Spor Bakanı, Sayın Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettiler

Şişli Spor Kulübü Başkan ve Yöneticileri T.C. Gençlik ve Spor Bakanı, Sayın Osman Aşkın Bak’ı Ankara’da ziyaret ettiler ve görevinde başarılar dilediler…

Ankara’ya giderek T.C. Gençlik ve Spor Bakanı, Sayın Osman Aşık Bak’ı ziyaret eden kulüp yöneticileri, ikinci kez kazandıkları TFF Futsal Ligi şampiyonluk kupasını da beraberlerinde götürdüler. Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Sayın Bak, ülkeyi en güzel şekilde temsil etmelerinden dolayı takım ve yöneticileri tebrik etti ve ilk fırsatta kulübü ziyaret edeceklerini ifade ettiler.

Bu vesile ile hem kendisine yeni görevinde başarılar dileyen hem de kulübün tarihinden, başarılarından ve hedeflerinden bahseden yöneticiler kendisine bir anı plaketi takdim ettiler.

Şişli Spor Kulübü yöneticileri, aynı zamanda TBMM 28. dönem İstanbul 2. bölge milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nu da makamında ziyaret ettiler.

Azınlıkların elçisi olarak kabul edilen Sayın Sıvacıoğlu’na da anı hediyesi takdim eden kulüp yöneticileri; Azınlıklar ve Ankara arasında bir köprü olacağınıza ve çözüm odaklı yaklaşımlarınızla en iyi şekilde bizleri ve ülkemizi temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz, dediler ve kendilerini tebrik ettiler.

Kaynak: Şişli Spor Kulübü