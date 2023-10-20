Kudüs Ortodoks Patrikhanesi’nden tepki: İsrail savaş suçu işledi | Rusya’dan kınama mesajı

Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail’in hava saldırısıyla Aziz Porphyrius Kilisesi’nin vurulmasını kınayarak kiliseleri ve kurumlarını hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Kudüs kenti merkezli Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail’in dün gece Gazze‘de bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi‘ni vurması sonrasında yazılı açıklama yaparak “Kudüs Ortodoks Patrikhanesi, İsrail’in Gazze kentindeki Aziz Porphyrios Kilisesi yerleşkesini vuran hava saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade eder” dedi.





GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SAVAŞ SUÇU

Patrikhane, açıklamasında ayrıca kiliselerin bulunduğu yerleşkelerin son 13 gündür İsrail’in yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşlara sığınak olduğunun altını çizerek “Patrikhane, sığınaklarla birlikte kiliselerin ve kurumlarının hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgular” açıklamasını yaptı.





“AHLAKİ GÖREV YERİNE GETİRİLECEK”

Savaş ve barışta ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama görevleri konusunda kararlı olduklarının altını çizen Patrikhane “Patrikhane, diğer kiliselerle birlikte, İsrail’in sivillere ait bu kurumların boşaltılması yönündeki sürekli talepleri ve bu konuda kiliselere uygulanan baskılar karşısında, ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama konusundaki dini ve ahlaki görevini yerine getirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ KİLİSE SALDIRISINI KINADI

İslam İşbirliği Teşkilatı de (İİT), İsrail’in Gazze’de yerinden edilen kişilerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

İİT’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef aldığı saldırıyla uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgalinin Gazze Şeridi’ndeki Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırısını kınıyor.” ifadesi kullanıldı.

İsrail’in Gazze halkına uyguladığı toplu cezalandırma ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma uygulamasının insani felakete yol açtığı belirtilen açıklamada, “İİT, İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız askeri saldırganlığını durdurmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısını yineliyor.” ifadesine yer verildi.

RUSYA’DAN İSREİL’E KINAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz” ifadelerine yer verdi..

YUNANİSTAN: İBADETHANELERİN VE DİNİ KURUMLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıya ilişkin, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Gazze’de Aziz Porphyrius Manastırı’nın bitişiğindeki bir binaya düzenlenen saldırı.” ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, “Sivillerin korunması, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliği tüm taraflarca sağlanmalı ve saygı gösterilmelidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

16 KİŞİ VEFAT ETTİ

İsrail ordusu, dün Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ne saldırı düzenlemişti.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim’de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

https://www.ahaber.com.tr/dunya/2023/10/20/kudus-ortodoks-patrikhanesinden-tepki-israil-savas-sucu-isledi?paging=5