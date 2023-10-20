İsrail’in Gazze’de sivillerin sığındığı tarihi kiliseye saldırısında 8 kişi öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yayımlanan haberde, İsrail‘in dün akşam Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, İsrail’in Rum Ortodoks Kilisesi‘ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Bombalamanın kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi.

Saldırının, güvenli bir yer arayışıyla kiliseye sığınan Hıristiyan ve Müslüman Filistinli ailelerin bulunduğu Kilise Vekilleri Konseyi binasının tamamen yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.

Gazze‘deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef aldığını duyurmuştu.

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Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede, İsrail saldırısı sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılmıştı.

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Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesi de kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, “Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi’nde, Kudüs’te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir” açıklamasında bulunmuştu.

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Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetmişti.

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https://gazeteoksijen.com/dunya/israilin-gazzede-sivillerin-sigindigi-tarihi-kiliseye-saldirisinda-8-kisi-oldu-192177?sayfa=10