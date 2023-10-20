Ermenistan: Karabağ’dan getirilen cesetlerde işkence izleri var

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) Anahit Manasyan, Azerbaycan’ın 19-20 Eylül saldırısının ardından Ermenistan’a getirilen Dağlık Karabağ sakinlerinin cesedinde işkence izleri ve vücut hasarları bulunduğunu söyledi.

Manasyan’a göre, bu cesetler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

Ancak Manasyan, çalışmalarının devam ettiğini ve kesin sayıları netleşmediğini belirtti.

Manasyan verilerin Azerbaycan’ın hak ihlallerinin kanıtı olduğunu belirtti.

Manasyan’a göre elde edilen veriler, Lahey Mahkemesi’nde sunulan ön raporda yer aldı ve aynı zamanda büyükelçilerle ve uluslararası organizasyon temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sözlü olarak aktarıldı.

Agos