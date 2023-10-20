Cher, The Guardian’a Ermeni kökenlerinden bahsetti

ABD’li Ermeni şarkıcı Cher (Cherilyn Sargsyan) The Guardian‘a yeni albümü Christmas’ı, siyaseti ve Ermeni kökenlerini anlattı. 77 yaşındaki şarkıcının yeni CD’si 20 Ekim’de çıkacak. Sanatçının güvence verdiği gibi, “Her saniye Noel hakkında çığlık atmayacak ve isimleri herkesin bildiği şarkıları içermeyecek.” Şarkıların yarısının yeni olduğunu ekledi.

Gazete ayrıca Cher’in siyasi paylaşımlarına da atıfta bulunarak, şarkıcının Trump’ın yeniden iktidara dönebileceği fikrinden “dehşete düştüğünü” kaydetti. “Eğer dönerse kim bilir bu sefer ülkeyi terk edeceğim” dedi.

Cher X sayfasında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ablukasına ilişkin yapımcı Eric Esraelyan’ın bir gönderisini paylaştı. İnternet sitesinde şöyle yazıyor: “Komşu Azerbaycan’dan gelen tehdit dalgaları nedeniyle Ermenilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin bir fırtına daha çıkardı.”

Gazetede, Cher’in babasının Ermeni olduğu ve onunla pek yakın ilişkileri olmamasına rağmen Yerevan’a ziyaretinden sonra bu ülkeyle yakın bağ kurduğunu yazıyor.

Ermenistan’a yaptığı ziyarete değinen Cher, “Oraya vardığımda, vay be, herkes bana benziyor diye düşündüm. Bundan sonra nasıl güçlü hislerim olmaz” ifadesini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/20/Cher-The-Guardian-Ermeni/259645