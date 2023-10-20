Cemevinde gıyabi cenaze namazı tartışması

DUVAR – Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, Filistin’de ölenler için bugün saat 13.00’te cemevinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını ve basın açıklaması yapılacağını, cami ve yurt önlerinden servis kaldırılacağını duyurdu. Bu durum kentte tartışmalara ve tepkilere neden oldu. Alevi kurumlarının temsilcileri Alevilikte böyle bir inanç ritüeli olmadığını, Filistin halkının acısı üzerinden asimilasyon politikası yürütüldüğünü söyledi.

‘ASİMİLASYON YAPIYORLAR’

Artı Gerçek’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, “Cemevi başkanının yaptığı çok çirkin bir şey. Filistin halkını, Filistin halkının ölülerini kullanarak Aleviliği asimile etmeye yönelik bir çalışma çok çirkin bir davranış. Filistin halkının acısını bahane ederek, o acıya gerçek bir tepki sunmayıp asimilasyon zihniyeti ile hareket eden bir cenah bunlar. Filistin halkı ile dayanışma gösteriyorlarsa camilerden, yurtlardan insan toplayacaklarına meydana çıksınlar Filistin siyaseti ile ilgili ikili konuşan hilafetçilere hem de iktidara karşı seslerini yükseltsinler” dedi

‘CEMEVİNE CAMİ MİSYONU YÜKLEMEK İHANETTİR’

Artı Gerçek’e konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe de “Cemevlerimizi minaresiz camiye çevirmenize izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarında süren katliam ve soykırımları perdeleyip cemevine cami misyonu yüklemek ihanettir. Alevileri Pir Sultan Abdal’ın Hacı Bektaşi Veli’nin ve cümle yol önderlerimizin yolunda bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de kentte yoğun bir tepki olduğunu söyledi. Aygün, “Tunceli Cemevi’nin hükümetin politikasının bir aracına dönüşmesi çok acı bir durum. Yapılanların Alevi inanç ritüelleriyle hiçbir ilgisi yok. Alevi toplumu bunu kabul etmez. Cemevi yönetimi açık bir şekilde asimilasyon planının bir parçası olmuş. Herkes şaşkın ve tepkili. İnanç kurumlarının siyasete mesafeli olması gerekir. Ancak Tunceli Cemevi’nin yönetim Alevi nüfusa karşı adeta kullanılan bir asimilasyon merkezi gibi davranıyor” dedi.

Tunceli Cemevi yönetimini birçok uygulaması tartışma yaratıyor. 14 Kasım 2022’de Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki heyet ile birlikte miting için Elazığ’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da 10 Haziran 2022’de Tunceli Cemevini ziyaret etmiş, Erbaş’a cura saz hediye edilmişti. Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt’un “Tarikatların Tunceli’ye zarar vereceğine inanmıyorum” sözleri de tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

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