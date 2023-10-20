Antakya Patrikhanesi’nin Kutsal Sinodundan İki Pedere Aziz’lik Mertebesi!

Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna önderliğinde ve Kutsal Antakya Patrikhanesi’nin Metropolitlerinin iştiraki ile toplanan Antakya Patrikhanesi Kutsal Sinod’u Şehit Pederler Nikola ve Habib Kheshe (Hişşi)’i Şehit Azizler olarak ilan etti.

Şehit iki pederin Azizlik duyurusunda, Aziz Nikola’nın 1917 yılına kadar Mersin Aziz Melekler Mikail ve Cebrail Kilisesi’nde Pederlik ve Patrik Vekilliği görevi yaptığı kaydedildi. Duyuruda ayrıca yeni Azizlerin mübarek olması da temenni edildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşım ile bölge Hristiyanlarına yapılan duyuruda; “19 Ekim 2023 tarihinde Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna’nın Önderliğinde ve Kutsal Antakya Patrikhanesinin Metropolitlerinin iştiraki ile toplanan Kutsal Sinod ‘Şehit Pederler Nikola ve Habib (Hişşi)’ Şehit Azizler olarak ilan etmiştir.

Aziz Nikola 1917 yılına kadar Mersin Melekler Mikail ve Cebrail Kilisemizde Pederlik ve Patrik Vekilliği görevi yapmıştır. Mersin Kilisesine ve Cemaatine başta olmak üzere bütün Kiliselerimize yeni Azizlerimiz mübarek olsun. Agios, Agios, Agios. Aziz, Aziz, Aziz!” ifadelerine yer verildi.

Antakya Patrikhanesi Kutsal Sinod’unun Azizlik duyurusu, Arapça, Yunanca ve İngilizce olarak da yayımlandı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakya-patrikhanesinin-kutsal-sinodundan-iki-pedere-azizlik-mertebesi/