Kudüs Anglikan Kilisesi: İsrail el Ehli hastanesinin boşaltılması için üç gün art arda aradı

Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Hosam Naoum, “Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere hastanenin boşaltılması için üç kez talimat aldık” dedi. Hastane salı günü bombalanmıştı.
Kudüs’teki Anglikan Kilisesi, Gazze’deki el Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıdan önceki günlerde, hastaneyi denetleyen kilisenin tesisi boşaltması için İsrail’den üç talimat aldığını söyledi.
Gazze Sağlık Bakanlığına göre en az 471 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, saldırının sorumluluğunu reddediyor.
Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Hosam Naoum, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere hastanenin boşaltılması için üç kez talimat aldık” dedi.
“Bu talimatların çoğu telefonla verildi” diye ekleyen Başpiskopos, hastanedeki patlamayı bir “suç” ve “katliam” olarak nitelendirdi. “Biz kilise liderleri olarak Ortadoğu’da İsrailliler ve Filistinliler arasındaki mevcut çatışmanın bir sonucu olarak her zaman şiddet konusunda uyarıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Patlamadan sorumlu olan taraf sorulduğunda Naoum, “Bildiğimiz şey televizyonda gördüklerimiz ve biz bu tarafı belirleyecek askeri uzmanlar değiliz. En azından bildiğimiz şey, İsrail saldırılarında bombalanan birçok bina, ev ve birçok yer olduğu” dedi.
Hastane tarihi nedenlerle Baptist hastanesi olarak biliniyor, ancak 1980’lerin başından bu yana Anglikan Kilisesine bağlı. (DIŞ HABERLER)
https://www.evrensel.net/haber/501630/kudus-anglikan-kilisesi-israil-el-ehli-hastanesinin-bosaltilmasi-icin-uc-gun-art-arda-aradi
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