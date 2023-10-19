Gazze’deki saldırıya sessiz kaldığı için tepki çekmişti! İsrail asıllı Linet’ten açıklama

İsrail’in abluka altındaki Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının ardından sanat dünyasından yapılan saldırya tepki yağmıştı. İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet’in ise bu saldırıya sessiz kalması tepki çekmişti. Ünlü isim, sosyal medyadan gelen mesajların ardından Instagram sayfasından açıklama yaptı.

İsrail‘in Gazze‘deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurması Türkiye’de ve dünyada tepki topladı. Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

Sanat dünyasının tanınan isimleri İsrail’i ağır bir dille kınarken, 48 yaşındaki İsrail asıllı şarkıcı Linet Mor Menashe’nin ‘Hamas katildir’ paylaşımı yapıp, Gazze’deki saldırı hakkında ise sessiz kalması tepki çekti.

TEPKİLERE DAYANAMADI

Ünlü isim, sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yorumlara kısıtladığı bir açıklama yayınladı.

Mesajına, “Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım” diyerek başlayan Linet, şöyle devam etti:

Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım.

“BU VAHŞETİ BEN DE İLİKLERİME KADAR YAŞADIM”

Bizler bu topraklarda Müslüman’ı, Hristiyan’ı, Yahudi’si her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir.”

Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz… Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.

“ÖLENLERE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM”

“Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”

https://www.milliyet.com.tr/cadde/gazzedeki-saldiriya-sessiz-kaldigi-icin-tepki-cekmisti-israil-asilli-linetten-aciklama-7021920