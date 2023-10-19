Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan’ın saldırısından sonra bulunan onlarca Dağlık Karabağ sakininin cesedinde işkence izleri var

Azerbaycan’ın 19-20 Eylül saldırısının ardından bulunan ve Ermenistan’a getirilen Dağlık Karabağ sakinlerinin onlarca cesedinde işkence izleri ve vücut hasarları bulunuyor. Bu bilgiyi Ermenistan Ombudsmanı Anahit Manasyan, gazetecilere verdiği röportajda açıkladı.

Manasyan’a göre, bu cesetler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Ancak Manasyan, izlenim çalışmalarının devam ettiğini ve kesin sayıları açıklamadığını belirtti. “Önceki vakalardan farklı olarak, şu anda bilgilere erişimimiz çok sınırlı, bu tür vakaların sayısı şu anda bilinenlerden çok daha fazla olabilir. Her vakayı tespit etmek için her şeyi yapmalıyız,” dedi ombudsman.

Özellikle Azerbaycan’da etnik Ermenilerin haklarının ihlallerine vurgu yaptı ve ölenlerin cesetlerindeki işkence izlerinin bunun kanıtı olduğunu belirtti.

Elde edilen veriler, Lahey Mahkemesi’nde sunulan ön raporda yer aldı ve aynı zamanda büyükelçilerle ve uluslararası organizasyon temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sözlü olarak aktarıldı. Ombudsman, raporda kişisel bilgiler içeren bir kapalı bölüm olduğunu ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/19/Ermenistan-Ombudsman%C4%B1-Azerbaycan-Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F/259565