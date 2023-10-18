Türkiye’deki Yahudiler ve İsrailliler endişeli

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın onuncu gününde ortam daha da gerginleşirken 17 Ekim 2023 tarihinde Türkiye cephesinde gerçekleşen olaylar arasında Yahudileri, Türkiye’deki İsrail vatandaşlarını, turistleri ve çifte vatandaşları etkileyenler de vardı.

Yeni Akit’ten Türkiyeli Yahudilere Rest

Yeni Akit ‘Siyonist Uşakları Vatandaşlıktan Atın’ başlığıyla kaleme aldığı haberinde: ‘Hamas’ın operasyonu sonrasında, dünyanın dört bir yanındaki çifte pasaport taşıyan vatandaşlarını işgal ordusuna katılarak Filistinlileri katletmeye çağıran İsrail’in emrine uyan Türk pasaportu taşıyan siyonistlerin, 5901 sayılı kanuna göre vatandaşlıktan atılması gerekiyor. Türk vatandaşı Yahudilerin İsrail’in doğal vatandaşı sayıldıkları için bu ülkeye gidip, askerlik yaptığını ve ardından ‘yedek asker’ olarak kaydedildiğini hatırlatan hukukçular, İsrail adına katliama katılanların suç işlediğini ve yargılanmalarının gerektiğini ifade ettiler.’ ifadeleri yer alıyor. Yeni Akit İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerden İsrail’e gittiklerini şöyle ifade ediyor: ‘Fransa, Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden masum Müslümanları katletmek üzere İsrail’e giden yedek askerler kameralar önünde çeşitli propaganda mesajları vererek uçaklara binerken, Türkiye’den İsrail’e gidenler ise sessiz ve sinsice hareket ediyor. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden Türk vatandaşı Yahudiler, İsrail’in doğal vatandaşı sayıldıklarından bu ülkeye gidip askerlik yapıyor.’

Türkiyeli Yahudileri hedef gösteren haber hem Türkiyeli Yahudileri hedef göstermesiyle antisemit söylem içerirken hem de yanıltıcı bilgiler içermesi sebebiyle gerçeği yansıtmıyor. Yeni Akit’in aktardığı şekilde Türkiye vatandaşı Yahudiler doğal olarak İsrail vatandaşı değiller. İsrail vatandaşlığı almak isteyen Yahudiler’in öncelikle başvurması, gerekli evrakları eksiksiz sunması ve incelemeden geçmesi gerekiyor. Başvurup İsrail vatandaşlığına hak kazanan bireylerin vatandaş olma süreçleri ise Türkiye’de gerçekleşmiyor. Yeni Akit yazarı tüm Yahudilerin doğal vatandaş olduğunu iddia ederken kasıtlı olarak yanlış bilgi veriyor.

Diğer taraftan vatandaşlığa kabul edilen bireylerin tümü zorunlu askerliğe çağrılmıyor. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunda düzenlenen Türk vatandaşlığını kaybetme şartlarından biri, izin almaksızın bir başka devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapmak. Çifte vatandaş olan İsrailliler arasında yedek asker olarak göreve çağrılan birisi olması durumunda bu zorunlu askerliğin bir parçası olarak değerlendirilecek ve 5901 sayılı kanun uygulanmayacaktır. Kaldı ki 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 45. maddesinde de belirtildiği üzere yapılan iki taraflı anlaşmalarla muafiyet kapsamında olabileceği belirtildiği gibi Bakanlıkça belirlenen kararlara göre Türkiye, İsrail’de ifa edilen zorunlu askerlik hizmetinin Türkiye’de muafiyet kapsamına girdiğini kabul ediyor.

Yeni Akit yaptığı haberiyle Türkiye’de yaşayan tüm Yahudilerin İsrail vatandaşı olduğunu iddia ederek Yahudileri hedef haline getiriyor.

Bunun yanında Instagram ve X’te bazı sahte profiller gönüllü veya zorunlu olarak İsrail’e askerlik yapmaya gittiklerini belirterek bu komplo teorisinin büyümesine yardımcı oluyorlar.

‘Türkiye’yi Terk Edin’

Ynet’in haberine göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye’ye seyahat etme uyarısını en yüksek seviye olan 4’e yükseltti. Dünya’nın her tarafında İsraillilere karşı terör eylemi veya bireysel saldırı tehlikesinin arttığını söyleyen kurum Türkiye’de bulunan İsrail vatandaşlarını Türkiye’den ayrılmaları konusunda uyardı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye dışında sadece Fas’ın seyahat uyarısını yükseltti. Ancak Fas’ın yükselen tehlike seviyesi ancak 2’ye ulaşarak Türkiye’nin yanında hafif kaldı.

İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği Önünde Protesto

17 Ekim 2023 Salı akşamı Gazze’de bulunan Al-Ahli Baptist Hastanesi’ne düşen roket sebebiyle en az 500 sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Hamas saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail hastaneyi bombalayanın İsrail Savunma Kuvvetleri değil İslami Cihat terör örgütü olduğunu, İsrail’e atmayı hedeflediği bir roketin kısa düşmesi sebebiyle patlamanın gerçekleştiğini iddia ediyor ve kanıt olarak pek çok görüntünün yanında Al Jazeera’nin canlı yayınında görünen görüntüleri sunuyor.

Yaşanan olaylar sonrası İstanbul’daki İsrail başkonsolosluğunun önünde ve Ankara’daki büyükelçilik konutu önünde farklı gruplar protesto gösterisi için buluştu.

İstanbul Levent’te bulunan konsolosluğun önünde buluşan kalabalığın Tekbir getirdiği, içerisinde konsolosluğun da bulunduğu plazanın dış duvarlarını aşarak plazanın bahçesine girdiği X’te paylaşıldı. Polis olaya biber gazı ile müdahale etti.

Hizbullah ise Biden’in bugün İsrail’e gerçekleştireceği seyahat sebebiyle İsrail’e bugün (18 Ekim 2023) eşi benzeri görülmemiş bir öfke göstereceklerini duyururdu.

https://www.avlaremoz.com/2023/10/18/turkiyedeki-yahudiler-ve-israilliler-endiseli/