Gazze’de Hristiyanların 141 Yıldır Hizmet Verdiği Hastane Bombalandı

Gazze’deki Hristiyan hastanesine düzenlenen hava saldırısında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, El Ehli Arap Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda en az beş yüz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas, hastanenin yüzlerce hasta ve yaralı ile evlerinden edilen insanları barındığını söyledi. Üç günlük yas ilan eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El-Ehli Baptist Hastanesi’nde hayatını kaybedenler için bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Saldırı üzerine açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, ‘‘Ayrıntıları öğrenip kamuoyunu bilgilendireceğiz. Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilmiyorum’’ dedi.

Yeruşalim Episkoposluğu tarafından işletilen El Ehli Arap Hastanesi, 14 Ekim’de hasar görmüş ve dört personel yaralanmıştı. Kısa süre önce açıklama yapan Başepiskopos Justin Welby, hastanelerin felaketle karşı karşıya olduğu ve tıbbi malzemelerin azaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Başepiskopos, Gazze’nin kuzeyinde yer alan sağlık merkezlerindeki hastaların ve yaralıların güvenli bir şekilde tahliye edilemeyeceğini belirtmişti.

El Ehli Arap Baptist Hastanesi’nin ortaklarından Embrace the Middle East, saldırının kendilerini derinden yaraladığını belirtti. Anglikan Kilisesi tarafından kurulan hastane, 1882 yılından bu yana Gazze’de hizmet sunuyor. 1954-1982 yılları arasında Güney Baptist Konvansiyonu tarafından işletilen hastanenin idaresi, yeniden Anglikan Kilisesi’ne geçti.

1882’den beri bölgede hizmet veren hastaneye düzenlenen saldırıya uluslararası kamuoyundan çok büyük tepki gelirken Anglikan Kilisesi Lideri ve İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, “masum canların şok edici ve feci bir kaybı” olarak nitelediği saldırı sonrasında batı ülkelerinden çok net mesajlar geldi.

GAZZE’DEKİ EN ESKİ HASTANE

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla gündeme gelen el Ehli Arab Hastanesi, 1882 yılında kuruldu. Gazze’deki en eski hastane olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi, yapılan bağışlarla yılda 45 bin hastaya hizmet veriyor.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze’deki en eski hastane olarak biliniyor. Anglikan Kilisesi, bünyesindeki Filistin Anglikan Episkoposluğu’nun Amerikan Dostları (AFEDJ) aracılığıyla Filistin, İsrail ve Lübnan’da hastane ve sağlık merkezleri kurulmasına öncülük ediyor.

Kilisenin Haber Servisi’ne göre, Gazze’nin kuzeyinde faaliyet gösteren 22 hastaneden biri olan kuruluş, yapılan bağışlarla yılda 45 bin hastaya hizmet veriyor. Anglikan Kilisesi’nin Canterbury Başepiskoposu Justin Welby’nin açıklamasına göre hastane, 14 Ekim’de İsrail tarafından yapılan roket saldırısında zarar gördü ve hastanenin 4 sağlık çalışanı yaralandı.

DÜNYADAN TEPKİLER

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, “UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor” ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, “Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır” vurgusu yapıldı.

Aralarında çocuklar ve kadınların bulunduğu yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ”Hastaneler, tıbbi tesisler ve personel, uluslararası insani hukuk altında özel korumaya sahiptir. Siviller bedel ödemeye devam edemez. Şiddet ve korku artık durmalı” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, “İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Christian Today, Anadolu Ajansı)

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