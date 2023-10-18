Belçika’daki Ermeni Kilisesi’nde ilk kez ayin gerçekleşti

Flaman şehri Geraardsbergen, Belçika’da uzun yıllar sonra nihayet yeni bir Ermeni Apostolik Kilisesi cemaati oluşturuldu ve ilk ayin gerçekleştirildi. Başpiskopos Parsamyan’ın katılımıyla gerçekleştirilen bu ayini Liège Kilisesi Papazı Malakya Vardapetyan yönetti.

Kutsal ayine ayrıca Ermenistan büyükelçiliği danışmanı Gevorg Ghazaryan, Geraardsbergen Belediye Başkan Yardımcısı Fernand Van Trimpont, belediye meclisi topluluğu başkanı Rudy Frederik ve Katolik Kilisesi konseyi başkanı da katıldı.

Batı Avrupa Papalık Delegesi Başpiskopos Parsamyan, bu olayın diasporada güçlü ve canlı bir Ermeni ruhunun korunduğunu gösterdiğini belirtti.

“Geçmişte zor günler yaşadık. Soykırımdan sonra bağımsız ve özgür bir Ermenistan kurduk. Bu cemaatler için zor olsa da, dünya çapında tanınmış insanlarımız var ve ne kadar zor olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalı ve geleceğe odaklanmalıyız. Elbette, geçmişten dersler çıkarmak önemlidir, ancak geleceğe odaklanmalıyız.” dedi Batı Avrupa Papalık Delegesi, Başpiskopos Parsamyan.

Ermeni toplumu, yerel yetkililerin saygısını kazanıyor, ki bu bir kez daha kanıtlandı. İki yıl önce topluluk, kendi kaynaklarıyla Ermenistan’dan bir Haçkar’ı Belçika’ya taşıdı. Yerel yetkililerin izniyle, Ermeni Soykırımı ve 44 günlük savaşın kurbanlarına adanmış bu Haçkar, şehrin en işlek parklarından birinde yerini buldu.

ERMENİ HABER AJANSI