Alexis Ohanian: Türkiye ve Azerbaycan’ın belirli hedefi Ermenistan’ı fethetmektir

ABD’li ünlü Ermeni işadamı, “Reddit”’in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian, Dağlık Karabağ ile ilgili son olaylara atıfta bulunarak, Türkiye ve Azerbaycan’ın açık bir hedefi olduğunu ve bu hedefin Ermenistan’ı fethetmek olduğunu vurguladı.

Alexis Ohanian konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“Çok dirençli bir halkız. Ancak neden yüzyıldan daha uzun bir süre boyunca bu kadar dirençli olmak zorundayız? Kendi soykırımlarını (ki bunu yaptılar) inkar eden aynı insanlara, dünya devletleri sürdürdükleri sürgünleri düzenlemeleri için tam özgürlük veriyorlar. Hepimiz yakın aylarda Ermeni topraklarının daha fazla fethedilmesine yol açabileceğinden endişeliyiz. Türkiye ve Azerbaycan’ın burada belirli bir hedefi vardır: Ermenistan’ı fethetmek.”

ERMENİ HABER AJANSI