İsrail’e tepkiler sürüyor, İsrail sorumluluğu reddediyor

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı ve İsrail’in ağır bir karşılık vererek Gazze’yi abluka alması ve sivilleri göçe zorlamasıyla başlayan İsrail-Hamas savaşı sürüyor. 17 Ekim’de Gazze’deki bir hastanenin bombalanması dünyada büyük tepki yarattı. Filistinli yetkililer İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail hükümeti sorumluluğu reddediyor. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ni vuran bir İsrail hava saldırısında 471 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail hükümeti saldırının İslami Cihad’ın yanlışlıkla attığı bir füzeden kaynaklandığını öne sürdü ancak İslami Cihad olayla ilgisi olmadığını açıkladı. Gazze’deki yetkililer saldırıdan önce hastaneyi boşaltmaları yönünde mesaj geldiğini belirttiler. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Biden, “İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin” dedi. İsrail’i ziyaret eden ABD Başkanı Biden, İsrail’e desteğini açıklarken, Gazze’de hastane saldırısını ‘patlama’ olarak nitelendirdi ve “Diğer taraf yapmış gibi gözüküyor” dedi.

El Ehli Hastanesi Gazze kent merkezinde yer alıyordu.

Filistin Sağlık Bakanlığı 17 Ekim Salı akşamı vurulan Gazze’deki El Ehli Hastanesi’den 471 kişinin öldürüldüğünü ve 314 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dr Aşraf El Kudra, hastanenin İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı.

El Kudra İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gündür devam eden saldırılarında 3 bin 478 kişinin öldürüldüğünü ve 12 bin 65 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu olayın ilk saatlerinde inceleme yapıldığını duyurdu.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısında “Onu araştıracağız… saldırı kısa bir süre önce gerçekleşti” dedi.

İlerleyen saatlerde İsrail ordusu (IDF) hastaneleri hedef almadığını belirten bir açıklama yayınladı.

İsrail hükümeti son olarak saldırının İslami Cihad’ın yanlışlıkla attığı bir füzeden kaynaklandığını öne sürdü ancak İslami Cihad olayla ilgisi olmadığını açıkladı.

El Cezire kanalı hastanede binlerce kişinin bulunduğunu bildirdi.

BBC’nin konuştuğu İngiliz vatandaşlığı da olan cerrah Profesör Hasan Abu Sittah, patlama anında operasyon yaptığını anlattı. Sittah hastanenin bir kısmının yandığını aktardı.

BBC’ye isim vermeden konuşan bir başka doktor da hastane kompleksinde saldırı sırasında, 4 bin kadar kişinin sığınmış halde bulunduğunu anlatıyor.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, Gazze’deki hastane saldırısı nedeniyle üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Abbas saldırı için “hastane katliamı” ifadesini kullandı.

Abbas’ın ofisinden yapılan açıklamada bayrakların da yarıya indirileceğini kaydetti.

Abbas ABD başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

İran, Ürdün, Türkiye, Katar, Lübnan, Kanada saldırıya sert tepki gösterdi. AB Konseyi Başkanı Michel, Gazze’deki sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü saldırıyı kınadığını açıkladı

Bu arada İsrail, vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

17 Ekim akşamı İstanbul’da da İsrail Başkonsolosluğu önünde kalabalık toplandı. Polis göstericileri biber gazıyla dağıttı. Polis müdahalesi sırasında bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir’de Konak Meydanı’nda düzenlenen protestolarda konuşan AKP İzmir İl Başkanı da katıldı.

Saldırı, Adana’da ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi. Basın açıklaması sonrası konsolosluğa taş ve molotof kokteyli fırlattı. DHA, olaylarda başına taş isabet eden iki polisin yaralandığını duyurdu

Ürdün, Lübnan, İran, Tunus ve diğer bölge ülkelerinde de benzer protestolar yapıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de ise bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Alman siyasetçiler ve Yahudi kuruluşları saldırıyı kınadı.

Biden’ın Ürdün’de Arap liderlerle yapması planlanan zirve hastane saldırısı sonrasında iptal edildi. Zirvede Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri yer alacaktı.

Biden İsrail’i destekledi

Biden’ın İsrail ziyareti ise 18 Ekim Çarşamba günü başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Biden, “İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin” dedi. Biden, İsrail’e desteğini açıklarken, diğer yandan Gazze’de hastane saldırısını ‘patlama’ olarak nitelendirdi ve “Diğer taraf yapmış gibi gözüküyor” dedi.

İsrail ordusu sözcülerinden Daniel Hagari ise saldırı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Filistin’de El Ehli Hastanesi’nin Salı akşamı vurulmasıyla ilgili ilk “kapsamlı” incelemelerini yaptıklarını söyledi.

İsrail ordusunun “ilgili tüm birimleriyle derhal bir inceleme” yaptığını öne süren Hagari İsrail ordusunun, El Ehli hastanesindeki patlamadan Filistinli İslami Cihad grubunun sorumlu olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Beyaz Saray da , Gazze’deki El Ehli hastanesine yönelik saldırının arkasında İsrail’in olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray, hava fotoğrafları ve iki Hamas üyesi arasında geçtiği iddia edilen ve İslami Cihad’ın füzesinin yanlışlıkla ateşlendiğini itiraf eden bir telefon görüşmesini de içeren kanıtların, El Ehli hastanesine düzenlenen saldırının arkasında İsrail’in olmadığını gösterdiğini savundu.

Türkiye’de üç günlük yas

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’deki El Ehli Hastanesi’nde yüzlerce kişinin öldürülmesinin ardından Türkiye’de 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı.

Çelik kararın, “Filistin’deki masumlarla birlikte olduğumuzun ifadesi” olarak alındığını söyledi.

Ömer Çelik açıklamasında İsrail’e desteğini açıklayan ve “çözüm önerisi geliştiremeyen” ABD’yi eleştirdi.

Çelik, “ABD’nin diplomatik bir perspektif ortaya koyamadığı ve çatışmaların arasında sürüklenen bir duruş sergilediği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasında füzenin Hamas tarafından atıldığı iddialarını “dezenformasyon kampanyası” olarak nitelendirdi.

ABD ve Batılı ülkelerin, “bu insanlık dışı katliamın mı” yoksa “adil bir barışın mı parçası olacaklarına” karar vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada , “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze’deki en eski hastanelerden biri. Merkezi kentin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alıyor ve Kudüs Piskoposluğu tarafından yönetiliyor.

Hastane, Anglikan Kilisesi’nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882’de kuruldu. ABD merkezli Güneyli Baptist Toplumunun 1954 ile 1982’de işlettiği hastanenin yönetimi, daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğu’na devredildi.

Saldırılar sürüyor

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri Çarşamba sabahı Gazze Şeridi’nde onlarca “askeri hedefe” saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda Hamas’ın iki üyesinin hedef alındığı belirtildi.

Hava Kuvvetlerinin X hesabından (eski adıyla Twitter) yapılan açıklamada bu iki kişiden ilki “Hamas’ın Gazze Şehri Tugayı’nın tanksavar sisteminin komutanı Muhammed Alwadia” olarak açıklanırken ikinci kişi “silah ve terörist fonları sağlayıcısı Akram Hicaz” diye tanıtıldı.

Türkiye Yahudi Toplumu’ndan açıklama

Türk Yahudi Toplumu’ndan yapılan açıklamada hastanenin vurulması kınandı.

X’ten (Twitter) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

-Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!

-“Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur.

-Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.

Agos