“Haçsız kilise” tepkisi 1000 rubleyi tedavülden kaldırdı

Rusya Merkez Bankası, “kubbesi haçsız olan kilise resmi” tepkilerinin ardından yeni 1000 rublelik banknot ihracını durdurduğunu açıkladı. RBC’nın bu sabahki “son dakika” haberine göre, Merkez Bankası, 1000 rublelik yeni banknotun piyasaya sürülmesini askıya aldı ve “eksik tasarımının tamamlanacağını” duyurdu.

Önceki gelişmeler:

Rusya Merkez Bankası, yeni 1000 ve 5000 rublelik banknotların tanıtımını yaptı. Piyasaya verilmeye başanan yeni banknotlardan önce “hararetli tartışmalar” tedavüle çıktı.

1000 rublelik banknotun ön tarafta Nijni Novgorod Kremlin’in Nikolskaya Kulesi buunuyor. Arka yüzde ise Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’daki Süyümbike Kulesi (Han Camisi) ve Kazan Kremlin’indeki saray kilisesi resmedildi.

Yeni 5000’lik banknot Yekaterinburg ve Ural Federal Bölgesi’ne ithaf edilirken, ön yüzünde “Avrupa-Asya” anıtı, arka tarafında Çelyabinsk’in “Uralların Hikayesi” anıtı ve kutup çizgisindeki tek şehir olan Salehard’ın 1980’de dikilen “66. paralel – Kuzey Kutup Dairesi” anıtı bulunuyor.

Banknotar sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Rusya’da ünlü bir rahip ve blogger, 1000 rublelik yeni banknotlara “minare ve haçsız katedral” tepkisi gösterdi.

Pavel Ostrovskiy adlı din adamı, 1000 rublelik banknotlarda katedaral ve “minarenin” yan yana yer almasını ve katedralde hac bulunmamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabında konuyu gündeme getiren ünlü blogger, “Dostlar, hiç mi korkunuz kalmadı?” diye yazdı.

Yetkiliker ise, müze olarak kullanılan kilisede hac olmadığı belirtiliyor.

https://www.turkrus.com/2784519-yeni-1000-ruble-polemikle-tedavulde-minare-ve-hacsiz-kilise-xh.aspx