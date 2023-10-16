Sadece Kapadokya’da var! Aynı anda yaklaşık 500 kişiye yemek verdikleri bir mekân… Keşlik Manastırı’nın dikkat çeken özellikleri

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal değerleriyle turistlerin ziyaret ettiği mekânlardan olan Keşlik Manastırında bulunan yemekhane başta olmak üzere kilise ve diğer eklentiler, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Özellikle koyun ve keçilerin çevrilmesi için yemekhane içine oyulmuş olan ocaklar günümüze kadar geldi.

Kapadokya bölgesinde bu tür yapının başka bir yerde olmadığını söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Metin Gökşen; “Keşlik manastırında bulunan bu alan toplu yemeklerde kuzu çevirdikleri ve aynı anda yaklaşık 500 kişiye yemek verdikleri bir mekân. Buranın tavanında bulunan islere baktığımızda da etlerin bu mekânda tütsülendiği ortaya çıkıyor. Kapadokya’nın başka hiçbir bölgesinde bu yapıda bir yemekhane örneği göremiyoruz” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-sadece-kapadokyada-var-ayni-anda-yaklasik-500-kisiye-yemek-verdikleri-bir-mekan-keslik-manastirinin-dikkat-ceken-ozelilkleri-42346740