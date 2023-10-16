Kars Valisi Polat’ın mesajı çok net!

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Kars Valisi Ziya Polat,Twitter hesabından çok anlamlı bir paylaşımda bulundu!

Geçtiğimiz günlerde Kars,Turizm İl Müdürlüğünün,Bakanlığa baskısını yaptırdığı,20 sayfalık Kars Turizmini tanıtan kitapçıktan bahsederek haber yapmıştık.

Ne yazık ki bu kitapçıkta Kars’ta ki tüm kliselerin fotograflarına yer verilmiş fakat Kars kalesi,Tarihi camiler ve Harakani Hazretleri görmezden gelinmişti!

Kars Valisi Ziya Polat bugün Twitter hesabından Kars’ın tanıtımını yaparak bir görsel paylaştı.

Görselde kullanılan fotograflarda ,Kars’ın tarihi camilerine ve Kars kalesine vurgu yapıldığı gözlerden kaçmadı…

Umarız Kilise sever arkadaş mesajı ‘NET’ almıştır!

Haber : Yargıç Harmankaya

https://www.karsmanset.com/haber/kars-valisi-polatin-mesaji-cok-net-1040873.htm