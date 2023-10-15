Papa Francis: Karabağ’daki manastır ve ibadethaneler korunmalı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki saldırısıyla kontrol altına aldığı Dağlık Karabağ’daki gelişmelere değindi. Papa, manastır ve kiliselerin korunması çağrısında bulundu.

Papa Francis şu açıklamayı yaptı: “Dağlık Karabağ krizine ilişkin kaygılarım azalmadı. Mültecilerin içinde bulunduğu zor insani durumun yanı sıra, bu bölgedeki manastır ve ibadethanelerin korunması için de özel bir çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

Papa Francis, “Umarım, yerel kültürün bu parçaları, inanç ifadesi ve farklılıklara bakılmaksızın birlikte yaşamayı mümkün kılan kardeşlik işareti olarak saygı görür ve korunurlar.” dedi.

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Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 15 Ekim Pazar günü, Azerbaycan güçlerinin 19 Eylül saldırısıyla kontrol aldığı Dağlık Karabağ’ı ziyaret etti. Aliyev’in başkent Stepanakert’i ziyaret etmesi sırasında bir binanın gönderine Azerbaycan bayrağı çekildi.

Azerbaycan saldırısı sonrasında bölgede yaşayan Ermenilerin hemen hemen tamamı Ermenistan’a sığındı.

Agos