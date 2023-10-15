Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde ilk ayin yapıldı

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan ve bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde ilk ayin yapıldı.

Fatih Ulaş

Yeşilköy’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 8 Ekim’de açılış töreni gerçekleşen kilisede yapılan ayine, Süryani cemaatinin liderleri ve mensuplarının yanı sıra bazı dini cemaatlerin temsilcileri katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından ayine katılan diğer cemaatlerin temsilcileri kiliseye haç, buhurdanlık, şamdanlık gibi hediyeler sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kiliseye gelerek bir süre ayini izledi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, ayinin ardından yaptığı konuşmada, üç yıllık bir çalışmanın ardından kiliselerine kavuştukları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Susin, “Kilisemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve desteğiyle yapılmıştır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız temel atmakla kalmamış, aynı zamanda açılışta da bizi onurlandırarak büyük bir mutluluk bahşetmiştir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kilise mezarlığın üstünde yapılmamıştır”

İnşaat sürecince birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Susin, bu zorlukların hepsini resmi kurumlardan ve kardeş cemaatlerden verilen destek ve moralle aştıklarını dile getirdi.

Kilisenin, Latin Katolik Mezarlığı’nın üzerine yapıldığına yönelik iddiaların bulunduğunu aktaran Susin, şöyle konuştu:

“Kilise mezarlığın üstünde yapılmamıştır, mezarlığın boş alanına yapılmıştır. İnşaata geçmeden önce Müzeler Müdürlüğünün kontrolünde kayıp araştırması yapılmış ve herhangi bir mezar bulunmadan inşaata geçilmiştir. Arazinin mülkiyeti İstanbul Büyükşehir’de olmasına rağmen kardeş Katolik cemaatinin onayı olmadan hiçbir işlem yapmadık. Daha önce bu alanda tescilli bir cadde ve yalnız bir mezar olmasına rağmen şimdi bütün mezarlar tescil edilmiş, daha önce tinercilerin barınma alanı haline gelen, çatısı uçmuş olan şapel, aslına uygun olarak restore edilmiştir. Kilisemizin arkasında onu da görebilirsiniz. Bu kilise ibadethane olarak kullanıldığı sürece cemaatimize tahsis edilmiştir.”

Susin, yapım aşamasında yardımcı olan diğer dini cemaatlerin ruhani liderlerine ve üyelerine de teşekkür etti.

Kiliselerinin açılmasının dünyada ses getirdiğini anlatan Susin, bu başarının sadece Türkiye’de ve İstanbul’da yaşayan Süryanilerin değil, bütün dünyada yaşayan Süryanilerin başarısı ve gururu olduğunu ifade etti.

Susin, “Biz Süryaniler iki bin yıldan beri cemaatimizin desteği ile kilisemizi yaşattık, ayakta tuttuk. Birlik olursak sonsuza kadar yaşatacağız, aksi halde kısa zamanda yok olma, asimile olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız.” dedi.

İstanbul’un ikinci, Cumhuriyet’in ilk Süryani kilisesi

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin de İstanbul’da Süryanilere ait ilk ve tek kilisenin 1844 yılında Tarlabaşı semtinde inşa edilen Meryem Ana kilisesi olduğunu, ikinci kiliselerinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesiyle yapıldığını kaydetti.

Kilisenin açılışının 8 Ekim 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldığını hatırlatan Çetin, kilisenin temelinin de 2019 yılında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını söyledi.

Yeşilköy’de önce Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu’nu açtıklarını, daha sonra kilisenin açılışını yaptıklarını belirten Çetin, üçüncü hayallerinin ise bir ilkokul açmak olduğunu dile getiridi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen pazar günü kilise açılışında Süryani cemaatinin ilkokul talebine de değindiğini anımsatan Çetin, “Herhalde, bize iki dönüm yer verecekler. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da destekleri için teşekkür eden Çetin, “Son olarak, kilisemizin izinlerinin alınmasından temelinin atılmasına ve en nihayetinde yapımının tamamlanmasına kadar en yüksek siyasi iradeyi gösteren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yardım ve desteklerini esirgemeyen devletimizin değerli yetkili tüm kurum ve kişilerine, fedakar güvenlik mensuplarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” diye konuştu.

Törende konuşan İmamoğlu da böylesine değerli bir kilisenin İstanbul’a kazandırılmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

AA