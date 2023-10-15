Blinken: Azerbaycan’ın Ermenistan’ı işgal etmesi ihtimal dahilinde

POLITICO sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta küçük bir grup milletvekilini, bakanlığın Azerbaycan’ın yakında Ermenistan’ı işgal etme olasılığını takip ettiği konusunda bilgilendirdi..

Habere göre, milletvekilleri 3 Ekim’de yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Aliyev’e karşı olası önlemler konusunda Blinken’a baskı yaptı.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan’ı sorumlu tutacak yollar aradığını ve ABD’nin Bakü’ye askeri yardım sağlamasına izin veren muafiyeti yenilemeyi planlamadığını söyledi. Bakanlığın önümüzdeki haftalarda Azerbaycan’ın güney Ermenistan’ı işgal etme ihtimali gördüğünü de sözlerine ekledi.

Habere göre Blinken, bununla beraber Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden diplomatik görüşmelere olan güvenini dile getirdi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller , Armenpress’e yaptığı açıklamada , makaledeki bilgilerin “yanlış” olduğunu ve “Bakan Blinken’in milletvekillerine söylediklerini yansıtmadığını” söyledi.

Agos