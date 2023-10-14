PKK’lı teröristlerce tahrip edilen Mar Patyun Keldani Kilisesi düzenlenen ayinle açıldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, PKK’lı teröristlerce 2015’te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi restorasyonunun ardından düzenlenen ayinle açıldı.

Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin

Diyarbakır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrollüğünde Mar Petyun Keldani Kilisesi’nde 2019’da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Türkiye Keldani Katolik Cemaati Genel Ruhani ve Patrik Vekili Fransua Yakan ile Mar Petyun Keldani Kilisesi’ne Episkopos olarak atanan Sabri Anar tarafından yönetilen ayinde, koro ilahiler okudu, ayine katılanlara “kutsanmış ekmek” ikramında bulunuldu, “İsrail ve Filistin çatışmasının barışla son bulması” için dua edildi.

Yakan, ayin sırasında yaptığı konuşmada, ibadet yerleri havra, kilise ve camiyi kutsallığın bir parçası olarak gördüklerini ve görülmesi gerektiğini söyledi.

İbadet yerlerinin evrensel olduğunu anlatan Yakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İbadet yerleri, kimsenin değil herkes gelip ibadet yapabilir. Eğer insanın kutsallığına inanıyorsanız, insanlığı nasıl koruyorsak bu ibadet yerlerini de korumalı ve bakımı tüm insanların görevi olmalıdır. Üç semavi dinin kutsal kitaplarına yapılan saygısızlık aslında insanlığa yapılan haksızlıktır, saygısızlıktır. Son dönemlerde de bunu sık sık görüyoruz. Özellikle Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlık tek Allah’a inanan insanlara yapılan saygısızlıktır. Kutsal kitaplara saygısızlık olamaz, olmamalıdır. Tek Allah’a inanan üç semavi dinin tüm fertlerine yapılan bir saygısızlıktır. Bu semavi dinin tüm fertlerine yapılmış oluyor ve şiddetle kınıyoruz.”

Rivayete göre Mar Petyun Kilisesi’nde ilk ibadetin 498 yılında yapıldığını ifade eden Yakan, kilisenin bugüne kadar birkaç defa yıkıldığını ve tekrar yapıldığını belirtti.

Kilisenin 2010-13 yılları arasında restore edildiğini anımsatan Yakan, şöyle devam etti:

“Ama 2 yıl sonra 2015-16’da çukur olaylarında teröristler bu tarihi ve kadim kiliseyi harabeye çevirdiler. Ne yapıyorsunuz, ne hakkınız var kutsallara dokunuyorsunuz? Yalnız bu kiliseyi değil, camileri ve diğer kiliseleri de yaktılar. Güvenlik birimlerimiz burada onlarca şehit verdi, bu kiliseyi korumak için. Bu şehitler, üç semavi dinin ibadet yerlerini korumak için canlarını verdiler. Kutsal yerleri korumak ve bakmak lazım, evrenseldir. Onları saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın himayesinde ve talimatı doğrultusunda bu 1500 yıllık kilise, ülkemizin çeşitli kurumlarının çabalarıyla yeniden restore edilerek eskisinden daha güzeli yapıldı. Devlet baba bunu yaptı.”

Yakan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili herkese teşekkür etti.

Anar ise Şırnak’ın Uludere ilçesinde dünyaya geldiğini ve gençliğinin Türkiye’de geçtiğini söyledi.

1985’te Irak’ın başkenti Bağdat’a gittiğini ve burada bir süre eğitim aldığını anlatan Anar, daha sonra gittiği Fransa’da papaz olarak görev yaptığını aktardı.

Şimdi ise Mar Petyun Keldani Kilisesi’ne atandığını belirten Anar, kilisenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kilisenin kentin turizmi için önemli bir eser olduğunu Anar, “Kilisenin onarımı için Erdoğan’a ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

AA