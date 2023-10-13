İsrail kara saldırısına hazırlanıyor, can kayıpları her geçen saat artıyor

Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ve İsrail’in karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar bir haftayı doldurmak üzere. İki tarafta da can kayıpları her geçen saat artıyor. Kara harekatına hazırlanan İsrail’in, Gazze Vadisi’nin kuzeyinde yaşayan herkesin Gazze’nin güneyine geçmesini istedi. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kasım Tugayları, İsrail’in hava saldırıları sırasında son 24 saat içinde 13 rehinenin öldüğünü öne sürdü.

Gazze’de insanlar bölgeyi boşaltmaya çalışırken İsrail’in de nokta operasyonlarına başladığı bildiriliyor.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’in hava saldırıları sırasında son 24 saat içinde 13 rehinenin öldüğünü öne sürdü.

Kara harekatına hazırlanan İsrail Gazze’nin kuzeyindeki sivil halkın güneye gitmesi için süre tanımıştı.

İsrail ordusu sözcü Richard Hecht, (Cumartesi) sabah 10.00 ile 16.00 arasında güney Gazze’ye güvenli geçiş için bir “pencere” bulunduğunu söyledi. Hecht, pencerenin kaç gün kalacağını belirtmeden gazetecilere şunları söyledi: “Bunun zaman alacağını biliyoruz ancak insanlara gecikmemelerini tavsiye ediyoruz.”

Süre dolarken BM başta üzere pek çok kurum İsrail’i bu harekattan vazgeçirmeye çalışıyor. Birçok ülkede de Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.

Gazze’de operasyonlar gerçekleştiren İsrail her gün Gazze’ye yönelik yoğun bir bombardıman gerçekleştiriyor. Hamas da zaman zaman füzelerle karşılık veriyor.

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı peş peşe açıklamalarla Hamas’ın üst düzey isimlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Son mesajda 7 Ekim saldırısını yöneten El Kadı isimli Hamas komutanının öldürüldüğü açıklandı.

Aynı açıklamada Hamas’ın hava operasyonlarını yöneten Murad Abu Murad’ın da öldürüldüğü iddia edildi.

Filistinli yetkililer Gazze’ye yönelik saldırılarda toplam 2.215 kişinin öldürüldüğünü aktarıyor. 13 bin kişi de yaralanmış durumda.

İsrail Gazze’de “topyekün abluka” uygulamaya başladı ve bölgeye giden elektriği kesti.

Nasıl Başladı?

7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas militanları sürpriz bir saldırıyla İsrail’in güneyinde bazı yerleşim birimlerine girdi. Aynı anda Hamas İsrail topraklarına yüzlerce füze gönderdi.

Saldırılar sonrası can kaybı sayısı her geçen saat artıyor. İsrailli sağlık yetkilileri Hamas’ın saldırılarında en az 1.300 kişinin öldüğünü açıkladı. 2500 kişi de yaralandı.

Hamas’ın elinde İsrailli rehineler bulunuyor. Rehinelerin İsrail’in güneyindeki Ofakim ve İsrail’in yerleşim bölgelerinden olduğu bildiriliyor.

Hamas, 100’ün üzerinde “savaş esiri” aldığını iddia ediyor. İslami Cihad, sivillerin İsrail cezaevlerindeki tutuklulara karşılık olarak alındığını açıkladı.

Fosfor bombası

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Perşembe günü İsrail’i Gazze ve Lübnan’daki askeri operasyonlarında beyaz fosforlu mühimmat kullanmakla suçladı. Örgüt, bu tür mühimmatların sivillerde ağır ve uzun vadeli yaralanmalara sebep olacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 423.000’den fazla Filistinlinin Gazze’de yerinden edildiğini söyledi.

Festivalde can kayıpları

Hamas saldırısının ilk saatlerinde Gazze sınırı yakınlarındaki bir müzik festivaline katılan 200’ü aşkın sivilin öldürüldüğü belirtiliyor.

İsrail’de Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen Supernova müzik festivaline Hamas militanları Cumartesi günü motorlu paraşütlerle baskın düzenlemiş ve etrafa ateş açmıştı.

Öte yandan Türk Yahudi Toplumu, 7 Ekim’deki Hamas saldırısında öldürülen Türk vatandaşının 52 yaşındaki Avraam Avi Zakuto olduğunu duyurdu. Zakuto’nun 1972 yılında İsrail’e yerleştiği belirtildi.

(Ajanslar, BBC, AFP)

Agos