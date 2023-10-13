Ermenistan’dan Azerbaycan’daki yargılamaya tepki

Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ’a abluka uyguladağı dönemde Azerbaycan güçleri tarafından gözaltına alanıp tutuklanan 68 yaşındaki Vagif Khachatryan’ın yargılanma koşullarına tepki gösterdi.

Kızılhaç koruması altında kalp ameliyatı için Ermenistan’a nakledilen 68 yaşındaki Karabağ sakini Vagif Khachatryan Azerbaycan güçleri tarafından savuş suçlusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Bakü’ye götürülmüştü. Vagif Khachatryan’ın yargılanmasına başlandı ve yargılanma görüntüleri basınla payllaşıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden yasadışı kaçırma olayını, 68 yaşındaki bur sivilin acısını gösteren video ve fotoğrafların yayınlanması izliyor. Çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü ve kurumunun talebi doğrultusunda Bakü’de halen rehin tutulan Ermeni savaş esirleri ve siviller serbest bırakılmalıdır” dedi.

Büyükelçi Edmon Marukyan da, “Dağlık Karabağ’dan kaçırılan Vagif Khachatryan’ın suçla hiçbir ilgisi yok, sadece Dağlık Karabağ’da doğduğu ve atalarının topraklarında yaşadığı için cezalandırılıyor” dedi.

Marukyan “Azerbaycan, insanların temel özgürlüklerini ve insanlık onurunu aşağılayan muamelelere son vermeli, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’daki tüm esirleri derhal serbest bırakmalıdır” diye konuştu.

Agos