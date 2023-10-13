Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ülkemizin ihracatının yüzde 40’ı Rusya’ya yapılmaktadır

Gazeteciler, Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan’a, özellikle Ermenistan’dan yapılan ihracatın yüzde 80’inin Rusya’ya gitmesi durumunda Rus pazarını kaybetmekten endişeli olup olmadıklarını sordular.

Gazetecilerin sorusuna cevaben Kerobyan şunları kaydetti:

“Öncelikle, yanlış bilgiler veriyorsunuz. Sadece ihracatımızın yüzde 40’ı Rusya’ya gitmektedir. Sorun yok. Lars Sınır Kapısı’nda kuyruk yok. Hatırlatmak isterim ki geçen yıl Haziran ayından bu yana, Rusya Federasyonu Ekonomi ve Ekonomik Kalkınma Bakanı ile aramızda yapılan anlaşmaların ardından, Lars Sınır Kapısı’nda birçok yeni yol açıldı, işlemler kolaylaştı. Sorun sadece 2 gün sürdü.”

ERMENİ HABER AJANSI