Balat’ta bulunan oyuncak müzesinde yangın

Artı Gerçek – Fatih’te Abdülezelpaşa Caddesi’nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada alevler oyuncak müzesinin hem çatısını hem de içeride bulunan oyuncakları sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki katlı ahşap binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın, Oyuncak Müzesi’nin hemen yanında bulunan tarihi Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müze olarak kullanılan binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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