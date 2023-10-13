20 yıl önce ölen Süryani kadın memleketi Silopi’de defnedildi

Silopi ilçesi Kösreli köyünden 1993 yılında yaşanan terör olaylarından kaçıp Almanya’nın Stuttgart şehrine yerleşen İlişva Sağman adlı kadın, 2003’te 88 yaşında vefat etti. Vefat etmeden önce cenazesinin memleketinde defnedilmesini vasiyet eden Sağman’ın cenazesi, imkan olmadığı için Stuttgart’ta defnedildi.

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Vasiyeti yerine getirmek isteyen yakınları, Türk konsolosluğu yetkilileriyle iletişime geçti. Görüşmelerin ardından Sağman’ın cenazesi, Stuttgart’dan alınıp, uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Kara yoluyla Cudi Dağı eteklerindeki Silopi ilçesi Kösreli köyüne getirilen cenaze için tören yapıldı. Papaz İshak Ergün tarafından yapılan dini vecibelerle Sağman, doğduğu yerde 20 yıl aradan sonra defnedildi. Törene Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile yakınları katıldı. Kaymakam Koç, defin yapılan kabrin başına gidip kürekle ilk toprağı attı. Definin ardından Kaymakam Koç ve beraberindekiler köydeki kiliseyi de gezip, bölge halkıyla bir süre sohbet etti.

‘BURADA KARDEŞÇE YAŞAYABİLİRİZ’

Cenazede konuşan Papaz İshak Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kaymakam Cihat Koç’a teşekkür ederek, “Allah hepinizi korusun. Allah devletimizi, bölgemizi korusun. İnsanlığın birden fazla kez başladığı noktadayız. Medeniyetin, insan haklarının, sevginin, saygının başladığı noktadayız. Hazreti Adem babamızın bu Orta Doğu’da yaşama başladığına inanıyoruz. 2’nci defa da Hazreti Nuh’un gemisi bu tepelerde, bu dağlardan indi ve insanlık buradan başladı. Dolayısıyla biz başka memleketlere özeneceğimize, burada kardeşçe yaşayabiliriz. Barışla yaşayabiliriz. Saygıyla, sevgiyle yaşayabiliriz. Dolayısıyla insanlık buradan başladı. Birçok defa buradan başladı. Onun için inşallah bundan sonra, olduğu gibi geçmiş sıkıntıları unutalım. Bugün çok güzel bir dönem yaşıyoruz memleketimizde. Onun için bundan sonra hep böyle güzel ve daha güzel günleri yaşamak umuduyla, Allah kaymakamımızı, devletimizin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı ve hepsine Allah sıhhat versin ve kuvvet versin. Uzun ömürler versin ve Allah hepimizi korusun” diye konuştu.

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‘TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEYE DÖNÜYORLAR’

Kaymakam Cihat Koç da bölgenin terörden temizlendiğini ve göç etmek zorunda kalan Süryanilerin eski yaşadıkları topraklara geri dönmeye başladığını ifade ederek, “Bu topraklarda çok acılar yaşandı. Bu acının da bir kimliği yok. Halkın tamamını yaşadığı acılar bunlar. Ama nihayetinde şunu görüyoruz. Devletimiz var olsun, dağlarımız terörden temizlendi ve yıllarca kendi toprağından, kendi vatanından uzakta kalan insanlarımız hassaten Kösreli halkımız, artık belki de Avrupa’daki birçok rahatlıklarını, kendilerinin maddi durumlarını bırakarak koşa koşa topraklarına geri dönüyorlar. Vatanı sevmenin, dini, ırkı, milliyeti olmaz. Toprağı sevmenin, yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü coğrafyayı sevmenin milliyeti, ırkı dinsel etnik hiçbir kökeni olmaz” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi