Paşinyan’dan “koridor” taleplerine yanıt

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan Kamu Televizyonu’na verdiği röportajda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Paşinyan bölge sorunları konusunda Ermenistan’ın toplantıları “3+3” formatında sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Söz konusu format Ermenistan, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ı kapsıyor.

Başbakan Paşinyan, “Biz bu formatta çalışmaya hazırız. Formata önem veriyoruz, çünkü bölgesel gündemi sıklıkla bölge dışında tartışıyoruz, ancak bölgede tartışmıyoruz” dedi.

Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Zangezur Koridoru’na ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak bu konuya da değindi ve şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhurbaşkanının açıklamasını okuduğum kadarıyla şunlardan bahsediyor, Ermenistan’ın verdiği sözlerden bahsediyor. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın kullandığı terminoloji çerçevesinde kimseye herhangi bir söz vermediğini kaydedelim. Burada bir incelik var, terminolojiyi nasıl algıladığımız çok önemli, çünkü biz Ermenistan’da ve genel olarak kamuoyunda bu terminolojiyi Ermenistan’a yönelik belirli bir bölgesel talep, bölge dışı bir koridor talebi olarak algılıyoruz. Dolayısıyla biz kimseye bu terminoloji ve terminolojiyle herhangi bir vaatte bulunmadık. Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığında diyorlar ki: ‘Nasıl kabul edilmez, üçlü açıklamayı kabul ettiniz’. Biz de diyoruz ki: ‘Üçlü beyannamede öyle bir şey yazılmıyor, açın, bakın, yazıldığı takdirde bize gösterirsiniz.’ Küresel dünyada genel olarak koridor kelimesi iletişim kanalları için ortak bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Üçlü deklarasyonda biraz farklı bir mantık var, çünkü Laçin Koridoru var, ki, deklarasyonun mantığına göre üçüncü güç tarafından kontrol içeriği içeriyor. Ayrıca Laçin Koridoru sadece bir yol değil, 3’üncü tarafların kontrolünde olan 5 kilometrelik bir şerittir”.

“Egemenlik ilkesi temelinde yolları açmaya hazırız”

Paşinyan, bununla birlikte Ermenistan’ın bölgesel iletişimin açılmasına hazır olduğunu da vurguladı: “Yani Azerbaycan ve Türkiye’nin yollarını açmaya hazır mıyız? Evet hazırız ve kaydedildiği gibi bu, Ermenistan’ın egemenliği ve yargı yetkisi temelinde, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi temelinde gerçekleşmelidir. Bu, hiçbir üçüncü gücün Ermenistan’ın herhangi bir bölgesi üzerinde kontrol sahibi olmaması gerektiği anlamına gelir. Ermenistan sınırını geçerken Ermenistan sınır muhafız teşkilatlarının ve gümrük teşkilatlarının faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bize üçlü açıklamada güvenliğin Rusya tarafından sağlanması gerektiği yazıldığı söylendi, ben böyle bir şeyin yazılmadığını söylüyorum”.

Paşinyan, yolların açılmasının Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye için faydalı olduğunu da vurguladı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos