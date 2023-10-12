Kardashian, Yahudilere seslendi: “Ermeniler Artsakh’ta etnik temizliğin kurbanları haline geldi”

Kim Kardashian, Instagram sayfasında siyah bir arka plan üzerinde Yahudilere hitap eden büyük bir metin yayınladı ve onların bu zor zamanlarda yalnız olmadıklarını belirtti.

Kardashian paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çocukların ve ailelerin öldürüldüğü videoları izlediğimde kalbim kırılıyor. Acımasız terörizm masum insanların hayatlarını aldı, şimdi ise İsrail ve Filistin vatandaşları en yüksek bedeli ödüyorlar.”

Kardashian, bir Ermeni olarak, yıllardır Ermeni Soykırımı hakkında konuştuğunu ve günümüzde birkaç ay süren kuşatmanın ardından Artsakh’ta etnik temizliğin kurbanları haline geldiğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/12/Kardashian-Yahudilere-seslendi-Ermeniler-Artsakh/258989