Maraş’ta yapılan kazıda, 1500 yıllık kilise mozaiği bulundu

Artı Gerçek – Maraş’taki Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda üç metrekarelik taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, ilçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile Afşin’in yüzyıllardır toprak altında kalmış sırlarının açığa çıktığını anlatan Güven, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla ilçenin binlerce yıllık yaşanmışlıklara sahne olduğunu ifade etti.

Mozaiğin 1500 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğini aktaran Güven, mozaiğin özelliklerine dair şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan eserin kilise mozaiği olduğu düşünülmektedir. Mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer almaktadır.”

Maraş’ta geçtiğimiz yıllarda da 1500 yıl öncesine ait mozaikler bulunmuştu.

Dulkadiroğulları ilçesinde bulunan Germanicia Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 1500 yıl öncesine ait mozaik ve villa kalıntılarının olduğu 900 metrekarelik alan, bu yıl ziyarete açılmıştı. (AA)

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