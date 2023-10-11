LETONYA ERMENİSTAN maçı hangi kanalda? Letonya – Ermenistan maçı ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu’na Letonya ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Letonya-Ermenistan maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde…

EURO 2024 Elemeleri‘nde A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu’nda Letonyaile Ermenistan, Letonya’nın başkenti Riga‘da bulunan Skonto Stadyumu‘nda kozlarını paylaşacak.

Grupta çıktığı 5 maçı da kaybeden ve puanı bulunmayan Letonya, son sırada yer alıyor. 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

LETONYA-ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya-Ermenistan maçı 12 Ekim Perşembe günü TSİ 19.00’da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus‘tan canlı yayınlanacak.

https://www.fotomac.com.tr/futbol/2023/10/11/letonya-ermenistan-maci-ne-zaman-letonya-ermenistan-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda