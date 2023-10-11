Hrant Dink’in de büyüdüğü yetimhane ‘Kamp Armen’ yeniden inşa ediliyor

Artı Gerçek – Hrant Dink’in büyüdüğü yetimhane olarak da bilinen Kamp Armen yeniden inşa ediliyor. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Başrahibi Kirkor Ağabaloğlu, “Temel çalışmaları başlayınca Kamp Armen’i özlemle bekleyen çocuklarda bir heyecan başladı” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hafriyat kazıları yapılan Kamp Armen’in temel altı ve perde betonları atılmaya başlandı

Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt, kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink’in de kaldığı Kamp Armen’in girişinde “Hafıza Merkezi” de yer alacak.

‘HERKESİ KAMP ARMEN’E DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Kamp Armen’le ilgili konuşan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Başrahibi Kirkor Ağabaloğlu, “Temel çalışmaları başlayınca Kamp Armen’i özlemle bekleyen çocuklarda bir heyecan başladı. Hafriyat işlerinde bize destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederiz. Herkesi Kamp Armen’e destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.(Kaynak)

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