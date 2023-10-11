Filistin Dışişleri Bakanlığı: İşgal, Filistinlilere Soykırım Uyguluyor Ve Uluslararası Alanda Yasaklanmış Silahlar Kullanıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN KUDÜS 11 EKİM – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgalinin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını, çılgın bir açlık kampanyası ışığında uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve savunmasız sivillerin malzemelerini ve temel ihtiyaçlarını kestiğini vurguladı.

Bugün Wafa Ajansı tarafından yapılan bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı, İsrail savaş makinesinin fosfor, misket bombası ve diğerleri dahil olmak üzere uluslararası alanda yasaklanmış silahları kullanarak Gazze Şeridi halkına karşı işlediği suçları kınayarak, her şeyi etkileyen bu suçların bugüne kadar 1.055 şehit ve 5.184 yaralıya yol açtığını, hızla arttığını, yüzbinlerce Filistinlinin de evlerinden sürüldüğüne dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı, öldürme, yok etme ve yerinden etme suçlarının, işgalin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı çılgın bir açlık kampanyası ve malzeme ve temel ihtiyaçların kesilmesi ışığında soykırım yaptığı anlamına geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca işgal güçleri ve silahlı sömürgeci milislerin Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere, onların topraklarına, evlerine, kutsal alanlarına ve mülklerine karşı işlediği cinayet ve saldırıları da güçlü bir şekilde kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalin, meşru müdafaa kisvesi altında bazı ülkelerin desteğini kullanarak en iğrenç suçları işlediğini ve Filistin davasını tasfiye etmek için önceden hazırlanmış planları uygulamaya koyduğunu kaydederken, Filistin halkının varlığını ve onların adil ve meşru ulusal haklarını inkarını derinleştirmek için bu savaşı istismar ettiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da, bu uluslararası tarafların sefil bir çifte standart içinde boğulduklarını, uluslararası çatışma ve krizlerle ilişkilerinde uluslararası hukuka, uluslararası meşruiyete ve kararlarına haksızlık edecek şekilde çifte standart uyguladıklarını belirtti.

Bombalama, yıkım ve öldürme olaylarındaki sürekli artışın, İsrail’in, taleplerini işgale yönlendiren ülkelerin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu konusundaki tutumlarını göz ardı etmesi olduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail’in çılgın saldırganlığını derhal durdurmak, temel ihtiyaçların Gazze Şeridi’ne acilen girmesini sağlamak ve işgal altında yaşayan Filistin halkı için uluslararası koruma sistemini harekete geçirmek için acil uluslararası eylem talebini yineledi.

SANA