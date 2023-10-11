Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı, Garo Paylan ile görüştü

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, 10 Ekim’de İstanbullu Ermeni siyasetçi ve eski TBMM üyesi Garo Paylan’ı özel konutunda ağırladı.

Ermenistan’ın birinci Cumhurbaşkanı Arman Musinyan’ın Basın Sözcüsünün belirttiğine göre görüşmede ağırlıklı olarak Ermeni-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin çözümüne yönelik perspektiflere değinildi.

Bu hedeflere ulaşmak için her iki taraf da öncelikli adım olarak Ermenistan’daki iç siyasi gerilimin acilen aşılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Levon Ter-Petrosyan’ın Ofisi Direktörü Avetis Avagyan da hazır bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/11/Levon-Ter-Petrosyan-Garo-Paylan/258851