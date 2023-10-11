Başbakan Paşinyan’dan enlav açıklaması: 29.800 kilometrekare aynı zamanda Artsvaşen’i de içeriyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan Kamu Televizyonu’na verdiği demeçte, “Basit bir nedenden dolayı yerleşim bölgeleri konusuna değinmek kaçınılmaz çünkü 29.800 metrekare aynı zamanda Artsvashen’i de içeriyor.” diye duyurdu.

Başbakan şunları kaydetti:

“Ermenistan’ın hiçbir makamının, Ermenistan’ın egemen topraklarına yok sayma hakkı yoktur. Sorunun ortaya çıktığı yer burasıdır. Ancak burada önemli bir nüans var; yerleşim bölgelerinden bahseden herkesin masaya bir harita koyması gerekiyor.

Bir harita masaya yerleştirildiğinde yalnızca bir noktada harita olamaz. Öte yandan bu çok basit bir soru değil. Bölgeler sorunu gündeme geldiğinde birçok soru ortaya çıkacak. Bu bölgelerin sınırlarının belirlenmesi sorunu var, bu bölgelere erişim sorunu var, kulluk sorunu var, sınırların korunması sorunu var, silahlı kuvvetlerin varlığı ve yokluğu sorunu var bu alanlarda. Bir yerleşim bölgesi, başka birinin bölgesini geçmeniz gerektiği anlamına gelir.

Başkasının bölgesinden nasıl geçmelisiniz, bu konunun hukuki nüansları nelerdir? Bu sorunları çözmek için çeşitli seçenekler vardır. Birincisi, biz bütün bu sorunları çözüyoruz ve bu sorun barış zemininde çözülüyor. İkinci seçenek ise, sınırın ötesindeki bölgelerin çevrelendiği ülkelerin toprakları içinde kalması yönünde bir anlaşmaya varılmasının çok karmaşık olduğunu görüyoruz. Ancak bu aynı zamanda sözleşmenin, daha fazla onayın da konusu olmalıdır.

Bugün bizim görevimiz, Ermenistan’ın tartışmayı reddettiği, tartışmadan ve çözümden kaçındığı hiçbir konunun daha fazla tırmandırılmasına gerekçe olmasına izin vermemektir. Olayların tırmanmaması için meseleleri ertelemeyi, meseleleri bulandırmayı, belirsizleştirmeyi düşünmemeliyiz. Gerçekten çözüm aramamız gerekiyor ve komplo teorilerini ortadan kaldırmak için bu çözümlerin sağlam ve şeffaf olması gerekiyor.”

ERMENİ HABER AJANSI