Afşin’de kilise mozaiği bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4. ve 5. yüzyıllara ait olduğu düşünülen kilise mozaiği bulundu.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4. ve 5. yüzyıllara ait olduğu düşünülen kilise mozaiği bulundu.

2023 yılında Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan Efsus Turan Mozaik Kazısı’nda Afşin’in yüzyıllardır toprak altında kalmış sırları açığa çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan mozaiğin M.S. 4. ve 5. yüzyıla ait kilise mozaiği olduğu düşünülüyor. Bulunan mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer alırken, kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer alıyor.

Afşin Belediyesinin katkılarıyla yürütülen kazı çalışması hakkında bilgi veren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor. Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermeyi boynumuzun borcu biliyorum. Bu tarihi keşfe destek vermekten ve kazı çalışmalarında rol almaktan gurur duyuyoruz. Efsus Turan Mozaik Kazısı ekibine, bu değerli mirası gün yüzüne çıkarmak için gösterdikleri azim ve özveri için teşekkür ediyoruz. Bulunan mozaikler sadece Afşin’in değil, tüm Türkiye’nin tarihine ışık tutan bir hazine niteliğini taşıyor. Afşin Belediyesi olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki taahhüdümüzü sürdüreceğiz” dedi.

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