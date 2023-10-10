UNICEF: Ermenistan’a sığınanların çocukları psikolojik açıdan zor durumda

Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki Karabağ’a yönelik saldırısı sonrasında 100 bin Ermeni, Ermenistan’a sığınmıştı. Sığınanlar arasında 30 bin çocuk var. BM’ye bağlı UNICEF çocukların durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

“UNICEF destekli sosyal hizmet uzmanlarının raporlarına göre, Ermenistan’a gelen mülteci çocuklar ciddi psikolojik sıkıntı belirtileri gösteriyor.

UNICEF’in Goris’te ortaklarıyla birlikte oluşturduğu ve günde 300’e kadar çocuğa hizmet verebilen iki güvenli alanda faaliyet gösteren sosyal hizmet uzmanları, çocukların yoğun üzüntü, kaygı, korku ve öfke duygularıyla mücadele ettiklerini, kendilerini kabuslar, yatak ıslatma ve teselli edilemeyen ağlamalarla ifade ettiklerini bildirdi. Diğerleri ise duygularını ifade edemez veya etraflarındaki durumla bağlantı kuramamz durumdadırlar.

İki hafta önce meydana gelen çatışmaların artmasından bu yana 30.000’den fazla Ermeni çocuk Ermenistan’a geldi. Yerinden edilmenin yanı sıra, Ermenistan’a gelen çocuklar eğitime erişememiş ve ailelerin saldırı korkusu yaşadığı güvensiz bir ortamda yaşamışlardır.

UNICEF, mülteci çocukların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları bakım ve desteğe erişmelerine yardımcı olmak amacıyla Ermenistan Hükümeti ve diğer ortaklarla birlikte çalışıyor. UNICEF, Sağlık Bakanlığı ile birlikte, ruh sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara yanıt verilmesi için taramaların yapılmasını sağlamak amacıyla ülke çapında gezici pediatri ekipleri oluşturmuştur.”

Agos