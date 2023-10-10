Erdoğan kadar hiç kimse azınlıklara sahip çıkmadı

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkan Yardımcısı Gürdal, “Cumhuriyet tarihinde Erdoğan kadar hiç kimse azınlıkların sorunlarıyla ilgilenmedi” dedi. Erdoğan’a teşekkür eden Gürdal, Cumhurbaşkanının okul müjdesi de verdiğini söyledi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal, Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin yapım sürecini AKŞAM’a anlattı. İstanbul’da Süryani cemaati için kilise talebini ilk olarak 2010’da dile getirdiklerini anlatan Gürdal, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gün, “Böyle bir ihtiyaç varsa mutlaka karşılanmalı” sözü sonrası harekete geçildiğini söyledi. Gürdal; “Erdoğan’ın bu söyleminden sonra İBB tarafından Yeşilköy’deki bu arazi, ibadet alanı olarak kullanıldığı sürece bize süresiz tahsis edildi. 2019’da temeli Başkan Erdoğan tarafından atılan kilisenin inşaatı pandemi nedeniyle uzadı. O gün ‘açılışını da yapacağım’ demişti ve önceki gün açılışına gelerek hepimizi sevindirdi” dedi.

“Erdoğan olmasaydı bu kiliseye kavuşamazdık” diyen Gürdal, cumhuriyet tarihinde hep ikinci planda tutulduklarını, siyasilerin bayramlarını bile kutlamadığını belirtti; “Siyasiler ‘biz sizi çok seviyoruz ama seçmenimize bunu anlatamayız oy kaybına uğrarız’ diyerek bize yakın durmazdı ama Erdoğan geldiği günden bu yana bütün azınlıklara siyasi ve oy kaygısı düşünmeden yakın ilgi gösterdi” diye konuştu. Gürdal, kiliseyi kendilerine sunan Erdoğan’a cemaati adına teşekkür etti.

MEB’E BAĞLI OKUL

Süryanilerin azınlık sayılmadığı için okul açamadıklarını ifade eden Gürdal bu konuda da yine dönemin başbakanı Erdoğan’ın katkısı olduğunu söyledi. Gürdal, “Dünyanın en eski dilinden biri olan Süryani dilinin yaşaması MEB’e bağlı bir okulumuzun olmasını istedik. Onda da bir imkan yarattılar. Yeşilköy’de 2014’te bir anaokulu açtık. Önceki günkü açılışta da yine Başkan Erdoğan bir ilkokul açma müjdesini verdi. Bunun için de yakında uygun bir yerde bize bir arazi tahsisi ile biz MEB’e bağlı bir okulumuz olacak” diye konuştu.

Açılıştan sonra Süryani vatandaşlar kiliseyi ziyaret etti.

İLK AYİN 15 EKİM’DE

İstanbul’da 17-18 bin Süryani cemaati olduğunu söyleyen Gürdal İlk ayinin Şam’dan gelecek patrik tarafından 15 Ekim’de düzenleneceğini söyledi. 650 kişilik kilisenin mimarının Engin Urun olduğunu kaydeden Gürdal, kilisenin Mardin ve Avrupa’nın sentezinden oluşturulduğunu kaydetti. Kendileri için iki azizin önemli olduğunu bunlardan birinin Süryani ilmine emek veren Suruçlu Mor Yakup, diğerinin ise kilisenin de adının verildiği edebiyatçı Mor Efrem olduğunu kaydetti.

https://www.aksam.com.tr/guncel/erdogan-kadar-hic-kimse-azinliklara-sahip-cikmadi/haber-1408178