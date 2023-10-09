Manuel Çıtak’ı uğurladık

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çıtak 61 yaşındaydı. Manuel Çıtak Feriköy Kilisesi”nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Manuel Çıtak 9 Ekim Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çıtak için 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Çıtak daha sonra Şişli Ermeni Mezarlağı’nda toprağa verildi. Törene geniş bir kalabalık katıldı. Törende Patrik Sahak Maşalyan da hazır bulundu.

Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak, iki de çocuk sahibiydi.

FOTO: İşhan Erdinç1962 yılında Malatya’da doğan Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında çıktığı Türkiye seyahatlerinde başladığı fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı. Kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda siyah-beyaz fotoğrafı ustalıkla kullandı. Türkiye’deki birçok basın kuruluşunda bağımsız olarak fotoröportaj çalışmaları yapan Çıtak’ın fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve kitap projelerinde yayınlandı ve birçok sergide yer aldı.

Çıtak 1994 yılında Madenciler ve 1996 yılında Kilyos panoromaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Çıtak’ın çalışmaları ilk kişisel sergisi olan “islomania”da sanatseverlerle buluşmuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29275/manuel-citak-i-ugurladik