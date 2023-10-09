Manuel Çıtak aramızdan ayrıldı

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, kalp krizi sonucu 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Medyascope’un kurucuları arasında yer alan Çıtak’ın cenaze töreni 11 Ekim’de Feriköy Kilisesi’nde düzenlenecek.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından, internet haber kanalı Medyascope’un kurucularından Manuel Çıtak, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında aramızdan ayrıldı.

Çıtak 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Feriköy Kilisesi’nde yapılacak törenden sonra defnedilecek.

Manuel Çıtak Ağustos 2015’te Medyascope’un kuruluşunda yer almıştı.

Manuel Çıtak kim?

1962’de Malatya’da doğan Manuel Çıtak, İstanbul, Saint Michel Lisesi’ndeki orta öğreniminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite öğrenciliği sırasında çıktığı Türkiye seyahatleri sırasında fotoğrafçılığa başladı. Daha çok insanlar ve yüzleri üzerine çalıştı.

Fotoröportajları, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlandı.

Çıtak, 1994’te “Madenciler” ve 1996’da “Kilyos” panoramaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak iki çocuk babasıydı.

(AEK)

bianet