İran’dan dikkat çeken Karabağ açıklaması: Ermenistan’a aittir

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Ülkedeki parlamentonun yetkililerinden Heidari, Azerbaycan’ı hedef aldığı açıklamasında Karabağ’ın tartışmalı bölge olduğunu iddia etti.

Azerbaycan, kendi toprağı Karabağ’daki yasa dışı silahlı Ermeni unsurlara diz çöktürdü.

Yenilgiyi kabul eden bölgedeki sözde yönetim, kendini feshetme kararı aldı.

İran’dan ise artık huzur ikliminin hakim olmaya başladığı Karabağ hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

“Karabağ her zaman Ermenistan’a aittir”

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkan Yardımcısı Şehriar Heidari, “Geleneksel olarak Karabağ her zaman Ermenistan’a aitti ve ona ait olmaya devam ediyor.” iddiasında bulundu.

Bakü’yü suçlama çabaları

Karabağ ihtilafı hakkında konuşan Heidari, Azerbaycan’ı hedef alan temelsiz ifadeler kullandı:

Karabağ, şu anda Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışmalı bir bölgedir.



İnsanlar, Azerbaycan ordusunun bombardımanı ve saldırısı nedeniyle Ermenistan’a kaçıyor.

“Azerbaycan’a devretmek zorunda kaldılar”

Heidari, Ermenistan hükümetinin, Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan Cumhuriyeti’ne “devretmek zorunda kaldığını” söyledi.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, aynı isim, Azerbaycan ordusunun Ermenistan karşısında sağladığı askeri üstünlüğün de altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ekim sonu Brüksel’de yapılacak toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek AB’nin, Bakü-Erivan normalleşme sürecine bağlılığını vurguladığını ifade etmişti.

Aliyev’in reddettiği toplantı

AB, Fransa, Almanya ve Ermenistan liderleri, İspanya’nın Granada kentinde 5 Ekim’de bir araya gelmişti.

Aliyev toplantıya katılmamış, Michel ertesi günkü açıklamasında Brüksel’de üçlü görüşme yapılacağını duyurmuştu.

https://www.ensonhaber.com/dunya/irandan-dikkat-ceken-karabag-aciklamasi-ermenistana-aittir