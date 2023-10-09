Ermenistan Milli takımının Ukraynalı teknik direktörü: “ İleri, Ermeniler!” (Video)

Ermenistan Milli Futbol Takımı teknik direktörü Oleksandr Petrakov, Letonya-Ermenistan maçı öncesinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada Ukraynalı teknik direktör şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Ermeniler, sevgili futbolseverler, bildiğiniz gibi Ermenistan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme maçını Riga’da oynayacak. Bu nedenle takımımızı desteklemenizi istiyoruz. Her maç bizim için bir final gibidir. Sizi bekliyoruz. Biliyorum ki Riga’ya tüm Avrupa’dan ve Ermenistan’dan çok sayıda futbolsever gelecek. Her taraftar bizim için önemlidir. Lütfen Milli Takımımızı 12 Ekim’de Riga’da destekleyin. İleri, Ermeniler!”

Hatırlanacağı üzere, 8 Ekim’den itibaren Ermenistan Milli Takımı, Ermenistan Futbol Federasyonu Teknik Merkezi/Futbol Akademisi’nde bir hazırlık antremanı gerçekleştirecek. 10 Ekim’de takım Riga’ya hareket edecek ve 12 Ekim’de Letonya Milli Takımı ile karşılaşacak. 14 Ekim’de takım Kuzey Makedonya’ya gidecek. 17 Ekim’de, Makedonya’nın Strumica şehrindeki “Blagoi Istatov” stadyumunda dostluk maçı Makedonya ile dostluk maçı düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/09/Ermenistan-Milli-takımı-Ukraynalı-İleri-Ermeniler/258639