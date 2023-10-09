Cumhuriyet Tarihinin İlk Kilisesi olan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi 8 Ekim’de açıldı

Şule Rogenbuke

Cumhuriyet tarihinim ilk kilisesi olan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Törende Pek Muhterem Fener Rum Patriği Bartholomeos I Hazretleri, Pek Muhterem Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Hazretleri, Vatikan’’ı temsilen Pek Muhterem Kardinal Kurt Koch Hazretleri de hazır bulundu.

Açılış törenine ayrıca Dünya Kiliseler Konseyi Merkez Komitesi’nin İngiltere Kilisesi Temsilcisi. Archdeacon Dr Canon Leslie Nathaniel; Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, İsveç Metropoliti Dioskoros Binyamin Ataş, Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Adıyaman Metropoliti Grigorios Melki Ürek katıldılar. Ayrıca TBMM Başkanı ve bakanlar da açılışta hazır bulundular.

Yeşilköy’deki kilisenin açılış töreninde konuşan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, tarihi bir gün yaşadıklarını, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında ülkeye, İstanbul’a yakışan bir kilise yapma çalışmalarının sonuna geldiklerini belirtti.

Süryani Kadim Cemaati Patriklik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin ise Allah’ın inayeti ve Cumhurbaşkanı sayesinde, 179 yıl sonra Yeşilköy’de yıllardır umutla bekledikleri ikinci kiliseye kavuştuklarını belirtti. Erdoğan’ın iktidarda bulunduğu 21 yıllık süreçte sadece Süryanilere değil, ülkede yaşayan tüm farklı inanç sahiplerine yüreğini ve kapısını açtığını kaydetti. Çetin, Süryani Ortodoks Kilisesi’nin geleneğinde icra edilen tüm ayinlerde her daim devletin yöneticilerinin anıldığını, onların esenliği, ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildiğini de ifade etti.

Hristiyan Birliğini Teşvik Bakanlığı Prefecti Pek Muhterem Kardinal Hazretleri Kurt Koch da kilisenin açılışı vesilesi ile Papa Hazretleri Franciskus’un dualarını ve en içten dileklerini iletti.

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