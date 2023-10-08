Erdoğan, “La ilahe illallah İbrahim Halilullah’ diyerek kilise açtı

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılışı Erdoğan yaptı. Erdoğan açılış kurdelesini, “La ilahe illallah İbrahim Halilullah’ diyerek kurdeleyi kesti.

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.



Erdoğan, konuşmasının sonunda Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Süryanice duaların edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “La ilahe illallah İbrahim Halilullah’ diyerek kurdeleyi kesti.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdimi yaptı.

Erdoğan, “Bu büyük hatırayı Cumhurbaşkanlığı makamımda en mutena yerde bugünün hatırası olarak saklayacağım.” diyerek hediyeyi aldı.

Törende daha sonra İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu.

Öte yandan açılış programında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile yurt içi ve yurt dışından dini cemaat temsilcileri hazır bulundu.

➡️Erdoğan, "La ilahe illallah İbrahim Halilullah' diyerek kilise açtı



➡️Cumhuriyet tarihinde ilk kez kilise yapıldı



👉Üzerinde kilise resmi olan MİLLİ PARA❗️‼️#Kilise #Ayin #Erdoğan #FenerinMaçıVar #GazaUnderAttack Mehmetçik Filistin'e Cemal Canpolat Başkenti Kudüs pic.twitter.com/x6izzvJkZv — Meltem TV (@tvmeltem) October 8, 2023

https://www.yenimesaj.com.tr/erdogan-la-ilahe-illallah-ibrahim-halilullah-diyerek-kilise-acti-H1501637.htm