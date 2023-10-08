Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise Cumhuriyet’in 100’üncü yılında açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy’de Latin Katolik Mezarlığı’nın bulunduğu alanda inşa edilen Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılışına katıldı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana inşa edilen ve kapılarını açacak ilk kilisedir. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye’deki Süryanilerin çoğunluğunun ikamet ettiği Yeşilköy’deki Mor Efrem Kilisesi, 17 bin üyeli topluluk tarafından finanse ediliyor.

2019 yılında Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından Erdoğan’ın katılımı ile temeli atılan bina, 750 kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlandı.

Erdoğan, Kilise’nin açılışında yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışmasına da değinerek, “İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülerek bölge barışa kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

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