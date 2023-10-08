34 yıl sonra ilk ayin: Süryaniler Gabar Dağı’nda

DUVAR – Şırnak merkeze bağlı ve Gabar Dağı zirvesinde yer alan Dêra Jor köyünde, Süryaniler tarafından 7 ve 8’inci yüzyılları arasında inşa edildiği belirtilen Mor Aho Manastırı’nda 34 yıl sonra ilk kez ayin gerçekleştirildi.

MA’nın haberine göre, köyün 1990 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle boşaltılmasının ardından Avrupa’nın farklı ülkelerine göç eden Süryaniler, uzun bir aradan sonra köylerini ziyaret etti. Gabar Dağı’nın zirvesine inşa edilen Dêra Jor’a zorlu bir yolculuk gerçekleştiren Süryaniler, harabeye dönmüş ve define avcıları tarafından kazılmadık yeri bırakılmayan manastırda ayin gerçekleştirdi.

SÜRYANİLER YAKINLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Bir dönem ahır olarak kullanılan manastırdaki ayini İdil ilçesine bağlı Midih köyünün rahibi Şimon Uçar yaptı. Ayin sırasında mumlar yakılarak dualar edildi. Ardından Süryaniler, köyde bulunan yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Rahip Uçar, Avrupa’dan gelen yurttaşların talebiyle ayini gerçekleştirdiklerini belirtti. Uçar, “34 yıl sonra ilk defa bu kilisede ayin gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde daha kalabalık bir şekilde ayin gerçekleştiririz. Bu ayinin yapılmasıyla çok mutlu olduk. Ancak kilisemiz yıkık dökük bir haldedir. İlerde köyümüz yerleşime açılırsa kilisenin durumunun da değişeceği temennisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Köylülerden Kerim Paçun ise, Almanya’dan köyünü ve doğduğu evi görmeye geldiğini dile getirerek, 34 yıl sonra köyde ayinin gerçekleştirilmesi mutluluk verdiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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